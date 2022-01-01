Для вчителів Львівщини закупили понад чотири тисячі ноутбуків

На Львівщині завершилась поставка нових ноутбуків у громади. Понад чотири сотні шкіл у 58 громадах області із нового навчального семестру зможуть використовувати техніку для організації навчального процесу, в тому числі при переході на дистанційну форму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської ОДА.

Загалом департамент освіти і науки Львівської ОДА закупив 4042 ноутбуки Аcer TravelMate TMP214-53. Відтак вдалось забезпечити 100% потреби в закладах першої черги і майже 91% потреби в закладах другої черги.

Усі ноутбуки – сучасні, з камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Середня вартість одного ноутбука – 17 100 грн.

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Загальна сума закупівлі становить 69 млн 118 тис грн, за результатами торгів утворився невикористаний залишок в сумі 11 млн 895 тис грн.

Найбільше комп’ютерів отримали школи Львова, Дрогобича, Яворова та Боринської територіальної громади.

Додамо, ініціатива впроваджена в межах Національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю», який реалізовують Міністерство освіти і науки України та Міністерство цифрової трансформації України. Закупівля відбулась на умовах співфінансування.

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Фото: ЛОДА