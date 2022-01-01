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Через зіткнення з фурою на Львівщині водія легковика довелось «вирізати» з авто

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 31 грудня, у Золочівському районі зіткнулися вантажівка та легковик. Внаслідок зіткнення водія останнього настільки затисло у салоні, що рятувальникам довелося його «вирізати». Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 13:11 год. рятувальники одержали повідомлення про ДТП на трасі Львів-Тернопіль біля села Підгороднє Золочівського району. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Bora та вантажівка MAN.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримав 24-річний водій автомобіля Volkswagen Bora.

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Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата та ножиць вивільнили затисненого, деформованими конструкціями автомобіля водія та передали працівникам медичної служби. Хлопця було госпіталізовано у Золочівську центральну районну лікарню із травмами різного ступеня важкості.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 5 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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