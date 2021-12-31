ОСТАННІ НОВИНИ

У Червонограді чоловік пограбував бабусю

Андрій Котенський

|

У Червонограді 45-річний чоловік напав на літню жінку, і заволодів її грошима. Нападника затримали і оголосили йому про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, 26 грудня зловмисник проник у володіння літньої жінки, розпилив в обличчя бабусі речовину та заволодів заощадженнями потерпілої у сумі більше як 10 тис грн.

Нападника вміймали оперативно і він вже зізнався у скоєному. Тепер зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

Реклама партнерів

Львівської обласної прокуратуриДізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів