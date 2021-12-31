У Червонограді чоловік пограбував бабусю

У Червонограді 45-річний чоловік напав на літню жінку, і заволодів її грошима. Нападника затримали і оголосили йому про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, 26 грудня зловмисник проник у володіння літньої жінки, розпилив в обличчя бабусі речовину та заволодів заощадженнями потерпілої у сумі більше як 10 тис грн.

Нападника вміймали оперативно і він вже зізнався у скоєному. Тепер зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

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