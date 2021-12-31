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Три львівські трамваї курсуватимуть у новорічну ніч

Андрій Котенський

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Трамвайні маршрути № 3, 6, 8 працюватимуть мало не усю новорічну ніч. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», орієнтовний інтервал руху на трамвайному маршруті № 3 – 27 хв., на маршруті № 6 – 35 хв., № 8 – 19 хв.

Детальніше із розкладом трамваїв у Новорічну ніч можна довідатись за посиланням тут.

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