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Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

Андрій Котенський

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За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову та по області ввечері 31 грудня і впродовж доби 1 січня будуть пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, на дорогах області гірських районів ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Метеорологи застерігають, що упродовж 1 – 3 січня в горах Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека.

За даними Sinoptik.ua, у новорічну ніч у Львові очікується 6 градусів тепла, а після півночі прогнозують дощ.

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У перший день нового року очікуються короткочасні дощі впродовж всього дня, а температура повітря підніметься до 7 градусів тепла.

Плюсова температура у місті збережеться щонайменше до святвечора, 6 грудня. Опадів снігу в найближчі дні не передбачаються.

До слова, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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