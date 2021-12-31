На Самбірщині жінка на авто збила насмерть пішохода

На Самбірщині під колесами Mercedes-Benz загинув 45-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

ДТП сталася 30 грудня о 19.30, неподалік села Бачина Самбірського району. Водій автомобіля Mercedes-Benz, 31-річна жителька Старого Самбора, здійснила наїзд на 45-річного жителя Старого Самбора. Внаслідок ДТП від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водійки доведуть то їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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