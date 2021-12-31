На Львіввщині п’яний чоловік пограбував магазин

Правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння пограбував магазин на Пустомитівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними прокуратури, чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. До вироку суду його утримуватимуть під вартою.

У ході досудового розслідування встановлено, що ввечері, 26 грудня, перебуваючи у продуктовому магазині у стані алкогольного сп’яніння, чоловік підійшов до торгового прилавку та із застосуванням насильства викрав виручку магазину. Також відомо, що напад стався у присутності інших осіб.

Нападнику загрожує до 6 років тюрми.

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