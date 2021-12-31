На Львівщині відкрили школу самохідної артилерії

На Львівщині урочисто відкрили школу самохідної артилерії Вона увійшла до складу навчального артилерійського полку 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі НАСВ.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків командира 356-го навчального артилерійського полку підполковник Роман Забава, школа готуватиме штатні розрахунки самохідних гармат 2С1, 2С3, 2С5, 2С7 та 2С19.

«Одночасно тут може навчатися близько сотні військовослужбовців. Після її закінчення вони отримають сертифікат 1-го кваліфікаційного рівня, який, зокрема, може вплинути на підвищення їхнього грошового забезпечення», — підкреслив Роман Забава.

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За словами начальника школи самохідної артилерії підполковника Євгена Кравченка, навчання фахівців-артилеристів розраховане на один місяць. Більша частина часу, а це майже 70%, буде виділена на практичну підготовку.

«Перші 9 діб триватиме індивідуальна підготовка за напрямками: командир гармати, навідник, номер обслуги та механік-водій. Після цього почнеться колективна підготовка у складі зведених або штатних розрахунків. Вінцем курсу підготовки стануть виконання завдань з бойовою стрільбою штатним артилерійським пострілом», — розповів начальник школи Євген Кравченко.

З нагоди відкриття школи самохідної артилерії на території навчального артилерійського полку відбулись урочистості.

Вже в середині січня до новоствореної школи самохідної артилерії 184-го Навчального центру прибуде перша партія фахівців для опанування артилерійськими премудрощами та вдосконалення своїх навичок.

До речі, це вже четверта школа, створена в навчальному артилерійському полку для підготовки кваліфікованих кадрів для потреб артилерійських підрозділів. Крім того, тут уже успішно працюють школа протитанкової артилерії, мінометна школа та школа самохідної артилерії. А в перспективі на наступний рік відкриють і школу реактивної артилерії.

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