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На Львівщині молодик опинився на нарах за знущання над матір’ю

Андрій Котенський

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Апеляційний суд поставив крапку у справі 20-річного жителя Львівщини, який чинив домашнє насильство проти своєї матері. Чоловік більше року відсидить у тюрмі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок 20-річному мешканцю Львівщини, за домашнє насильство щодо своєї матері, до покарання у виді позбавлення волі.

Слідством встановлено, а судом підтверджено, що впродовж березня 2021 року підсудний систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері, в ході чого словесно ображав, погрожував, висловлювався нецензурною лайкою та принижував її честь та гідність.

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Суд скасував вирок суду першої інстанції, яким фігуранта було звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку та ухвалив новий вирок, яким призначив засудженому реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік та 27 днів.

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