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Білий рояль на сцені і AC/DC на скрипці. Божик запрошує на концерт у Львові

Андрій Котенський

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У понеділок, 3 січня, у театрі імені Марії Заньковецької відбудуться Великі новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Музикант виступатиме у супроводі рок-бенду. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів. Зокрема, Олександр Божик готує до концертів нові постановки з Танцювальним театром «Життя». Також вперше на сцені буде новий білий рояль дружини Олександра Юлії, тож проєкт «Bozhyk Duo» прозвучить у новому звучанні.

Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом, на якому окрім своїх найкращих номерів музиканти будуть прем’єрити абсолютно нову музику!

Квитки на концерт о 17:00 www.bit.ly/3cL7hzs о 19:30www.bit.ly/3CQzuzp

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