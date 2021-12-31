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19-річний львів’янин відсидить шість років за торгівлю наркотиками

Андрій Котенський

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У Львові до шести років тюрми засудили 19-річного торгівця наркотиками, який працював у змові з групою осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Зловмисника затримали ще у жовтні. Як встановило слідство, молодик збував наркотики на території Львова через програму Telegram.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів та призначив обвинуваченому шість років тюрми із конфіскацією майна.

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Також у Львові засудили 27-річного львів’янина за незаконний збут наркотичних засобів та його 31-річного товариша у підбурюванні до незаконної передачі наркотиків у місця позбавлення волі.

Молодшому фігуранту справи призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, а його спільнику із врахуванням невідбутого покарання – 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 31-річний обвинувачений, перебуваючи за ґратами, вмовляннями схилив свого друга дитинства до передачі йому наркотиків до тюрми.

Товариш заховав наркотики у пляшку шампуню та передав його разом із продуктами харчування на ім’я засудженого.

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