ОСТАННІ НОВИНИ

1 та 2 січня центральна частина Львова буде закрита для руху автотранспорту

|

Зважаючи на Новий рік, 1 та 2 січня центральна частина Львова буде закрита для руху приватного та громадського автотранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, проїзд транспорту буде обмежений ще з вечора, 31 січня.

«Сьогодні, 31 грудня, з 22.00 год. центр міста буде закритий для приватного транспорту, а з 23.00 год. – для громадського автотранспорту. З понеділка, 3 грудня, центральна частина буде проїзною», – зазначила Ірина Маруняк.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів