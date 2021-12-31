1 та 2 січня центральна частина Львова буде закрита для руху автотранспорту

Зважаючи на Новий рік, 1 та 2 січня центральна частина Львова буде закрита для руху приватного та громадського автотранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, проїзд транспорту буде обмежений ще з вечора, 31 січня.

«Сьогодні, 31 грудня, з 22.00 год. центр міста буде закритий для приватного транспорту, а з 23.00 год. – для громадського автотранспорту. З понеділка, 3 грудня, центральна частина буде проїзною», – зазначила Ірина Маруняк.

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