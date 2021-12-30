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В Червонограді неповнолітній на BMW протаранив автобус

Наталя Дуляба

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В Червонограді 17-річний юнак за кермом BMW врізався в автобус. Внаслідок зіткнення постраждав сам водій і пасажирка маршрутки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 29 грудня, орієнтовно о 18:45 год. на вул. Львівській. Тут 17-річний червоноградець за кермом BMW не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус БАЗ, яким керував 43-річний мешканець Сокаля.

Також правоохоронці з’ясували, що юнак ніколи не мав водійських прав.

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Внаслідок зіткнення водія BMW та 41-річну пасажирку автобуса із травмами забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, триває слідство.

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