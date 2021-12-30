Турист з Німеччини травмувався у горах Львівщини

У середу, 29 січня, на лижній трасі гори Високий Верх травмувався 63-річний лижник з Німеччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Так, рятувальники на лижній трасі г. Високий Верх, що в с. Волосянка Стрийського району надали допомогу травмованому 63-річному лижнику з Німеччини. Чоловік отримав травму лівої ноги.

Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили травмованого до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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