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Чоловіка відправили за ґрати на п’ять років за крадіжки з магазинів Львова

Вероніка Рой

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34-річного чоловіка, який систематично обкрадав магазини Франківського району Львова, засудили до п’яти років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Під час судового розгляду встановлено, що фігурант неодноразово, щонайменше 6 разів, таємно викрадав різноманітні товари із магазинів на території Франківського району міста Львова.

Відтак суд визнав винними 34-річного чоловіка у вчиненні ряду крадіжок (ч.2 ст.185 КК України). За принципової позиції прокурорів, вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі.

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