Біля Дрогобича зіткнулися легковик та рейсовий автобус: є постраждалі

У четвер, 30 грудня, на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий зіткнулися рейсовий автобус та легковик. У результаті ДТП постраждали троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 09:00 год. на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий в селі Лішня Дрогобицького району. За даними поліції, зіткнулися рейсовий автобус сполученням «Дрогобич-Унятичі», яким керував 61-річний місцевий мешканець, та автомобіль «Део Ланос» під керуванням 19-річного жителя району.

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Внаслідок ДТП троє осіб – водій «Део» та двоє пасажирів маршрутки віком 17 та 80 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція