ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Дрогобича зіткнулися легковик та рейсовий автобус: є постраждалі

Вероніка Рой

|

У четвер, 30 грудня, на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий зіткнулися рейсовий автобус та легковик. У результаті ДТП постраждали троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 09:00 год. на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий в селі Лішня Дрогобицького району. За даними поліції, зіткнулися рейсовий автобус сполученням «Дрогобич-Унятичі», яким керував 61-річний місцевий мешканець, та автомобіль  «Део Ланос» під керуванням 19-річного жителя району.

Реклама партнерів

Внаслідок ДТП троє осіб – водій «Део» та двоє пасажирів маршрутки віком 17 та 80 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів