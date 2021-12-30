ОСТАННІ НОВИНИ

1+1 весь день 31 грудня показуватиме скандальних «Сватів» російською

Ольга Денисяка

|

Телеканал 1+1, що належить олігархові Ігореві Коломойському, весь день 31 грудня показуватиме скандальний серіал «Свати». Про це йдеться в телепрограмі телеканалу 1+1.

Телеканал 1+1 на Новий рік традиційно транслюватиме продукцію «Студії Квартал 95».  Зокрема, як видно з телепрограми телеканалу, з 09:00 до 19:00 год. канал показуватиме скандальний серіал «Свати-7».

Зазначимо, що показ серіалу «Свати-7» на українському телебаченні всупереч закону відбувається російською мовою. Через те, що група «1+1 медіа» заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам.

Реклама партнерів

Після випуску новин 1+1 традиційно весь вечір показуватиме «Новорічний Вечірній квартал».

 

Нагадаємо, нещодавно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала канал «1+1» на понад 71 тисячу гривень. Причиною цьому стала трансляція серіалу «Кухня» російською мовою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів