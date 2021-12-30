1+1 весь день 31 грудня показуватиме скандальних «Сватів» російською

Телеканал 1+1, що належить олігархові Ігореві Коломойському, весь день 31 грудня показуватиме скандальний серіал «Свати». Про це йдеться в телепрограмі телеканалу 1+1.

Телеканал 1+1 на Новий рік традиційно транслюватиме продукцію «Студії Квартал 95». Зокрема, як видно з телепрограми телеканалу, з 09:00 до 19:00 год. канал показуватиме скандальний серіал «Свати-7».

Зазначимо, що показ серіалу «Свати-7» на українському телебаченні всупереч закону відбувається російською мовою. Через те, що група «1+1 медіа» заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам.

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Після випуску новин 1+1 традиційно весь вечір показуватиме «Новорічний Вечірній квартал».

Нагадаємо, нещодавно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала канал «1+1» на понад 71 тисячу гривень. Причиною цьому стала трансляція серіалу «Кухня» російською мовою.

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