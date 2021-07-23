Канал «1+1» вирішив знову показувати фільми російською

Група «1+1 медіа» заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам. Про це йдеться у заяві групи, яка є в розпорядженні Української правди.

В «1+1 медіа» розповіли, що після того, як 16 липня почав діяти закон про забезпечення функціонування української мови як державної, телеканал почав транслювати усі фільми і серіали виключно українською мовою.

Але тепер «1+1» змушений повернутися до російськомовного озвучення, оскільки, по-перше, це нібито дозволяє чинне законодавство, а по-друге, український дубляж начебто не сподобався глядачам, які «історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку».

До того ж, яскаржаться медійники, необхідність трансляції виключно українською поставила їх у «нерівні конкурентні умови».

Реклама партнерів

«1+1 media виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. А особливо, коли йдеться про таке важливе питання як мова. Тільки спільними зусиллями всіх гравців ринку можливо зрушити ситуацію. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим», – йдеться у заяві групі «1+1 медіа».

Також, за інформацією видання «Детектор Медіа», глядацька критика стосувалася серіалу «Свати». Телеканал «1+1» 19 липня показав серіал в українському дубляжі, однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «Плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у «1+1 медіа» нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал «Моя улюблена Страшко», а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію «Дивись українською».

Нагадаємо, нещодавно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала канал «1+1» на понад 71 тисячу гривень. Причиною цьому стала трансляція серіалу «Кухня» російською мовою.

Зазначимо, 16 липня запрацювали чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він передбачає, що тепер у держслужбовців перевірятимуть рівень володіння державною мовою, а усі розважальні заходи та іноземні фільми повинні бути українською.