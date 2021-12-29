У Львові вантажівка збила пішохода

У вівторок, 28 грудня, у Львові на вулиці Богданівській вантажівка збила 64-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 17:20 год. на вулиці Богданівській у Львові. За даними поліції, 69-річний водій автомобіля Man здійснив наїзд на 64-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція