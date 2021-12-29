Тотальних локдаунів в Україні більше не буде, – Шмигаль

Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні. Бізнес зможе працювати в «червоних» зонах карантину за умови 100% вакцинації працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

«Завдяки запуску безкоштовної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть в «червоних» зонах якщо його працівники вакциновані на 100%», – сказав Шмигаль.

Додамо, нещодавно Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Він передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Усі вони мають чіткі карантинні обмеження.

Додамо, що Львівщина зараз перебуває у «жовтій» зоні карантину.

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