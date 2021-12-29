На Городоччині відкрили школу, яку будували шість років

29 грудня в селі Братковичі в Городоцькому районі Львівщині відкрили нову школу, в якій зможуть вчитись близько 180 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Раніше через брак приміщень учні навчались у дві зміни. Умов для занять фізкультурою в межах школи теж не було. Їдальня ж розташована в кількох метрах від самого закладу. Через такі неналежні умови в 2016 році в селі і почали зводити нову школу.

Новозбудована школа має два поверхи, на яких розмістили класні кімнати, спортивний зал, зону для відпочинку. Також згідно з планом, тут буде їдальня та внутрішні туалети. На це загалом передбачили понад 77 млн гривень, з них 61 млн грн за 2021 рік.

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Цього року в школі встановили дверні блоки, завершили фасадні та внутрішні оздоблювальні роботи, збудували котельню, встановили твердопаливні та газові котли, улаштували інженерні мережі (система опалення, вентиляція, водопостачання та водовідведення, електропостачання), встановили автоматичну пожежну сигналізацію, провели роботи з благоустрою, встановили зовнішнє освітлення.

Окрім цього, влаштували очисні споруди та пожежні резервуари, закупили та встановили обладнання для навчальних класів, харчового та медичного блоку, спортивного залу, комп’ютерного класу тощо.

Новозбудована школа підвищить енергоефективність й зменшить відповідні бюджетні витрати через заходи енергозбереження (металопластикові вікна, термоізоляція зовнішніх стін та стелі), застосування новітніх матеріалів та технологій при будівництві. Також в ЛОДА наголосили, що навчальний заклад дасть змогу забезпечити жителів громади новими робочими місцями.

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Фото: ЛОДА