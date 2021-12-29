Мешканців Львівщини викрили на масштабному виробництві підробних сигарет

У Тернопільській області правоохоронці викрили підпільну фабрику тютюнових виробів, де щодоби виготовляли понад 50 тисяч пачок цигарок. До угрупування входили і мешканці Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, група осіб, куди входили мешканці Львівщини, організувала підпільне виробництво тютюнових виробів. Вони облаштували в нежитловому приміщенні в одному з населених пунктів Тернопільської області підпільний цех.

З метою конспірації підприємство працювало в закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність підприємство було облаштоване дизельною підстанцією, а незаконне виробництво було організоване позмінно.

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Контрафактна продукція збувалася через мережу гуртової та роздрібної торгівлі на території України, зокрема у Львівській та Тернопільській областях.

За попередніми підрахунками, виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок цигарок щодоби.

В ході проведення санкціонованих обшуків на території Львівської та Тернопільської областей, в будівлях, де забезпечувалось незаконне виробництво виявлено та вилучено 2 промислові лінії для виробництва цигарок, сушильне обладнання, понад 10 тонн тютюну та понад 4,5 млн марок акцизного податку (республіки Молдова) з ознаками підроблення. Також вилучили картонні коробки для фасування готової продукції під виглядом відомих торгівельних марок, а також комплектуючі і обладнання, чорнові записи та інше майно, що використовувалося для безперебійного виробництва. Крім того за результатами обшуку підпільного складського приміщення вилучено понад 60 тис пачок готової контрафактної продукції.

Загальна сума вилученого обладнання та цигарок складає понад 20 млн грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання про накладення арешту на майно та призначення ряду експертиз.

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Фото: прокуратура