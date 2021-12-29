Львівська філармонія запрошує на фестиваль «BACH CONTEMPORARY»

У перші дні 2022 року Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика запрошує на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

Організатори зазначають, що фестивальні події зруйнують стереотипи про музику німецького генія. Вони покажуть, наскільки вона, навіть через 300 років, є актуальною та цікавою, адже у перекладі з англійської назва фестивалю звучить як «Бах сучасний».

Шість концертів «BACH CONTEMPORARY» оздоблять зиму вишуканою класикою композиторів із різних куточків світу та епохальними музичними хітами останніх років.

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Ініціатором створення і проведення фестивалю, а також його директоркою є українська органістка Олена Мацелюх. У його подіях візьмуть участь справжні майстри своєї справи – українські музиканти-віртуози.

Концерти «BACH CONTEMPORARY» супроводжуватимуть візуалізації від художниці-імпровізаторки Ольги Куц, яка із допомогою різних технік: графіка, живопис, піскова анімація, зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.

Розклад подій фестивалю «BACH CONTEMPORARY»:

03.01.2022 о 15:00 Bach & Yon. Відкриття Фестивалю. Концертний зал Людкевича. На концерті-відкритті звучатимуть композиції Йоганна Себастьяна Баха, якому й присвячений фестиваль. Олена Мацелюх та Меланія Макаревич доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівнянною й особливою. Квитки за посиланням.

03.01.2022 о 17:00. Bach & Carols. Фоє Концертного залу Людкевича. Разом із голосами бандуристок IV фестиваль «Bach Contemporary» пропонує слухачам зручно вмоститись у санях зі срібла, якими ми здійснимо зимову мандрівку. З капели собору Святого Марка у Венеції, де майбутній першовідкривач програмної музики Антоніо Вівальді взяв у руки скрипку, через німецькі землі та засніжені тірольські Альпи мелодії Різдва нас приведуть до лемківської оселі. Квитки за посиланням.

03.01.2022 о 19:00. Bach & Jazz. Концертний зал Людкевича. Бах і джаз та ще й на органі. У святковому концерті у виконанні органіста Максима Сидоренка звучатимуть твори Баха на будь-який смак. Візуалізує бахівські музичні картини художниця Ольга Куц. Квитки за посиланням.

04.01.2022 о 16:00. Camerata Veneziana. Фоє Концертного залу Людкевича. «Vivaldi Contemporary» у виконанні барокової капели з Києва звучатимуть твори Антоніо Вівальді та одного з найвідоміших знавців його творчості – нашого сучасника Федеріко Сарделлі. На слухачів очікують чудові мелодії, дивовижні темброві поєднання та неймовірні виконання. Ця подія справді буде надихаючою. Квитки за посиланням.

04.01.2022 о 19:00. 4 Пори Року & Christmas Joy. Концертний зал Людкевича. Різдвяні свята – це найкращий і «найтепліший» час року хоча б тому, що ми, як правило, проводимо його із рідними та близькими нам людьми. У цей час забуваються усі щоденні турботи, а дні наповнюються казкою із нотками дитинства. Різдвяна музика у виконанні Лілії Цури, Олени Мацелюх, Меланії Макаревич, Маріанни Лаби. Візуалізує музичні картини Ольга Куц. Квитки за посиланням.

05.01.2022 о 19:00. Bach & Rock Organum. Концертний зал. Людкевича. Орган у композиціях ROCK, R&B, HEAVY METAL, SWING, COOL & FUSION у супроводі струнного квінтету та фортепіано. Дивовижний і незабутній вир музичних емоцій! Драйвове шоу «ROCK ORGANUM» стане вишенькою на торті IV різдвяного фестивалю «Bach Contemporary». Rammstein, Muse, Queen, Marilyn Manson, System of a Down, саундтреки до кінофільмів («Ангели і Демони», «Дюна», «Амелі», «Гра престолів» та ін.) та популярна класика. Квитки за посиланням.