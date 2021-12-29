ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія запрошує на фестиваль «BACH CONTEMPORARY»

Аліса Белей

|

У перші дні 2022 року Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика запрошує на різдвяний фестиваль «BACH CONTEMPORARY». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

Організатори зазначають, що фестивальні події зруйнують стереотипи про музику німецького генія. Вони покажуть, наскільки вона, навіть через 300 років, є актуальною та цікавою, адже у перекладі з англійської назва фестивалю звучить як «Бах сучасний».

Шість концертів «BACH CONTEMPORARY» оздоблять зиму вишуканою класикою композиторів із різних куточків світу та епохальними музичними хітами останніх років.

Реклама партнерів

Ініціатором створення і проведення фестивалю, а також його директоркою є українська органістка Олена Мацелюх. У його подіях візьмуть участь справжні майстри своєї справи – українські музиканти-віртуози.

Концерти «BACH CONTEMPORARY» супроводжуватимуть візуалізації від художниці-імпровізаторки Ольги Куц, яка із допомогою різних технік: графіка, живопис, піскова анімація, зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.

Розклад подій фестивалю «BACH CONTEMPORARY»:

03.01.2022 о 15:00 Bach & Yon. Відкриття Фестивалю. Концертний зал Людкевича. На концерті-відкритті звучатимуть композиції Йоганна Себастьяна Баха, якому й присвячений фестиваль. Олена Мацелюх та Меланія Макаревич доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівнянною й особливою. Квитки за посиланням. 

03.01.2022 о 17:00. Bach & Carols. Фоє Концертного залу Людкевича. Разом із голосами бандуристок IV фестиваль «Bach Contemporary» пропонує слухачам зручно вмоститись у санях зі срібла, якими ми здійснимо зимову мандрівку. З капели собору Святого Марка у Венеції, де майбутній першовідкривач програмної музики Антоніо Вівальді взяв у руки скрипку, через німецькі землі та засніжені тірольські Альпи мелодії Різдва нас приведуть до лемківської оселі. Квитки за посиланням.

03.01.2022 о 19:00. Bach & Jazz. Концертний зал Людкевича. Бах і джаз та ще й на органі. У святковому концерті у виконанні органіста Максима Сидоренка звучатимуть твори Баха на будь-який смак. Візуалізує бахівські музичні картини художниця Ольга Куц. Квитки за посиланням.

04.01.2022 о 16:00. Camerata Veneziana. Фоє Концертного залу Людкевича. «Vivaldi Contemporary» у виконанні барокової капели з Києва звучатимуть твори Антоніо Вівальді та одного з найвідоміших знавців його творчості – нашого сучасника Федеріко Сарделлі. На слухачів очікують чудові мелодії, дивовижні темброві поєднання та неймовірні виконання. Ця подія справді буде надихаючою. Квитки за посиланням.

04.01.2022 о 19:00. 4 Пори Року & Christmas Joy. Концертний зал Людкевича. Різдвяні свята – це найкращий і «найтепліший» час року хоча б тому, що ми, як правило, проводимо його із рідними та близькими нам людьми. У цей час забуваються усі щоденні турботи, а дні наповнюються казкою із нотками дитинства. Різдвяна музика у виконанні Лілії Цури, Олени Мацелюх, Меланії Макаревич, Маріанни Лаби. Візуалізує музичні картини Ольга Куц. Квитки за посиланням.

05.01.2022 о 19:00. Bach & Rock Organum. Концертний зал. Людкевича. Орган у композиціях ROCK, R&B, HEAVY METAL, SWING, COOL & FUSION у супроводі струнного квінтету та фортепіано. Дивовижний і незабутній вир музичних емоцій! Драйвове шоу «ROCK ORGANUM» стане вишенькою на торті IV різдвяного фестивалю «Bach Contemporary». Rammstein, Muse, Queen, Marilyn Manson, System of a Down, саундтреки до кінофільмів («Ангели і Демони», «Дюна», «Амелі», «Гра престолів» та ін.) та популярна класика. Квитки за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів