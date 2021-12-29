Львів'ян запрошують на різдвяні концерти «Піккардійської терції»

У понеділок, 10 січня 2022 року, вокальна формація «Піккардійська Терція» виступить із різдвяними концертами «Тиха Ніч» у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерти відбудуться у Національному драматичному театрі ім. Марії Заньковецької, що на вулиці Лесі Українки, 1 у Львові. Початок – о 17:00 та 19:30.

За доброю багаторічною традицією, піккардійці на початку року дають Різдвяні концерти у рідному місті Львові – аби колядою зарядити усіх добром та позитивом на рік прийдешній.

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Від початку 2021 року «Терція» концертувала містами України із меседжем «Карантин – явище тимчасове, а музика – вічна». Так склалося, що і під завісу року це послання від музикантів усе ще актуальний.

Концертна програма «Тиха Ніч», яку колектив представить 10 січня у Львові, на Заньківчанській сцені, – об’єднає в собі усі найкращі колядки, щедрівки та новорічні пісні, які акапельний колектив створив протягом уже понад 29 років творчості.

Квитки на концерти у Львові доступні онлайн. На концерт о 17:00 за цим посиланням. А о 19:30 – тут.