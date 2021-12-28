У Львові лапароскопом прооперували наймолодшого пацієнта

Медики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вперше лапароскопічним методом прооперували наймолодшого пацієнта – 7-місячну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі медзакладу.

Пухлину правого наднирника в маленького пацієнта діагностували у 3 місяці при плановому огляді. Відтоді вона збільшилась у розмірах, тож лікарі вирішили видалити новоутворення.

Аби зменшити хірургічну травму, медики вирішили оперувати дитя лапароскопічним методом. При такому втручанні лікарі роблять лише кілька отворів діаметром по 0,5 см і через них проводять подальші маніпуляції під контролем камери.

Львівські хірурги вперше в Західній Україні видаляли 3-сантиметрову пухлину таким чином 7-місячній дитині.

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«Ми проводимо багато хірургічних втручань лапароскопічним методом, але пухлину наднирника в такого маленького пацієнта видаляли вперше. Це є успішний старт для впровадження такого типу операцій для наших найменших пацієнтів», – розповів завідувач відділенням хірургії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Богдан Романишин.

Медики додають, що перевага лапароскопічних операцій ще й у тому, що пацієнт швидше повертається до нормального, активного життя. також зменшується кількість ускладнень, які можуть виникнути після звичайної операції.

Зазначимо, що Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр розташований у Львові на вул. Дністерській, 27. Детальніше про те, як потрапити на прийом до лікаря, читайте за цим посиланням.

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Фото: ЗУСДМЦ