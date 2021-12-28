Судитимуть льв'янина, який пограбував та побив до смерті відомого художника

35-річного львів’янина обвинувачують у побитті та пограбуванні відомого львівського художника Ореста Косара. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у липні цього року на сходовій клітці одного із львівських будинків 35-річний чоловік напав на пенсіонера, побив його та вкрав мобільний телефон і наплічну сумку, в якій було художнє приладдя жертви. Від отриманих травм потерпілий, який виявився знаменитим місцевим художником, помер у лікарні.

Окрім цього, раніше у червні цього року в одному із львівських скверів обвинувачений напав на перехожого, побив його, зірвав зі шиї золотий ланцюжок та викрав сумку із речами.

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Відтак 35-річного львів’янина обвинувачують у вчиненні грабежу, розбою та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України). Якщо вину обвинуваченого доведуть, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. До суду вже скерували обвинувальний акт.

Як пише НВ, мова йде про відомого художника Ореста Косара. Після побиття лікарі кілька тижнів боролись за життя художника, а небайдужі львів’яни збирали кошти на лікування, проте врятувати його не вдалося.

Орест Косар — відомий у Львові митець, один з ініціаторів пленерів «Золота Підкова» у Золочеві та «Максим» у Славському. Його найвідоміші твори: «Сухі дерева», «Площа Ринок», «Шевченкова земля», «Весняні асоціації». 2 липня 2021 року сім’я знайшла Ореста Косара близько шостої години вечора закривавленим у власному під’їзді після нападу грабіжника. Йому було 65 років.

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