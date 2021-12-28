«Львівгаз» незаконно вимагав у Вузлівського спиртзаводу 1,5 млн грн доплати, – рішення суду

Акціонерне товариство Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» намагався незаконно стягнути з Державного підприємства «Вузлівський спиртзавод» понад 1,5 мільйона гривень за начебто спожитий газ. Про це йдеться у рішенні Господарського суду Львівської області від 4 жовтня 2021 року.

Як стало відомо з опублікованого судового рішення, 21 січня 2020 року представники «Львівгазу» проводили планову повірку газових лічильників на Вузлівському спиртзаводі. Причому повірка проходила за заявою самого споживача – держпідприємства. Газовий лічильник представники «Львівгазу» зняли та, як зазначено в акті, відправили на «чергову експертизу».

Поки лічильник перебував на експертизі, «Львівгаз» донарахував ДП «Вузлівський спиртзавод» 236 598 кубометрів начебто «необлікованого об’єму природного газу» – якраз за час відсутності лічильника на об’єкті споживача (з 01.02.2020 по 12.02.2020 року). Таким чином «Львівгаз» вимагав, щоб держпідприємство додатково заплатило за нібито спожитий газ 1 554 474,65 грн.

«Суд зауважує, що в жодному акті, протоколі чи іншому документі, складеному відповідачем за первісним позовом, не вказано про роботу лічильника чи його складових у позаштатному режимі. Крім цього, відсутні докази пошкодження ЗВТ (лічильника газу), пошкодження цілісності пломб чи докази несанкціонованого втручання споживача в роботу лічильника. Тобто посилання відповідача на відповідну норму Кодексу ГРМ, на підставі якої здійснено донарахування об’єму природного газу, не відповідає виявленому порушенню – визнання лічильника непридатним, за яке здійснено донарахування», – йдеться у рішенні суду.

Відтак Господарський суд Львівської області визнав дії ПрАТ «Львівгаз» неправомірними щодо здійснення донарахування об’єму газу протягом 1-12 лютого 2020 року у кількості 236 598 кубометрів на суму 1 554 474,65 грн.

Заступник керівника з безпеки «Вузлівського спиртзаводу» Дмитро Малекв коментарі Львівському порталу зазначив, що представникам «Львівгазу» наголошували на необґрунтованості їхніх дій:

«”Львівгаз” користується своїм монопольним становищем на ринку і часом це вже починає нагадувати “узаконений рекет”. Не можна просто взяти і повісити на підприємство неіснуюче споживання газу на понад 1,5 мільйона гривень. Звісно, ми пробували довести необґрунтованість таких нарахувань. Нам навіть робили натяки закрити справу за фінансову подяку, назвемо це так. І їздили з такими пропозиціями аж до завершення справи в суді. Цього разу наше підприємство довело свою правоту в суді, але ми ж розуміємо, що такі дії “Львівгазу” мають системний характер».

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