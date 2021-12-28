ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть покататися на ретро-поїзді: графік та ціни

Вероніка Рой

|

Протягом новорічно-різдвяних свят Львівська залізниця запрошує львів’ян та гостей міста на цікаву подорож на ретро-поїзді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі залізниці.

Курсуватиме ретро-потяг 1, 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів.

У вказані дні святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону львівського вокзалу о 12:35 та 15:00 год. і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 год. відповідно. Зворотно паротяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 год. і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 год. відповідно.

Реклама партнерів

Вартість квитка становить: для дорослих – 54 грн, для дітей – 40 грн 49 коп. Проїзні документи на подорож святковим ретро-поїздом можна буде придбати в окремій касі приміського касового залу Головного вокзалу Львова.

Телефони для довідкової інформації: (032) 226-20-68, 226-15-94.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівська залізниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів