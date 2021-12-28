Львів’ян кличуть покататися на ретро-поїзді: графік та ціни

Протягом новорічно-різдвяних свят Львівська залізниця запрошує львів’ян та гостей міста на цікаву подорож на ретро-поїзді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі залізниці.

Курсуватиме ретро-потяг 1, 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів.

У вказані дні святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону львівського вокзалу о 12:35 та 15:00 год. і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 год. відповідно. Зворотно паротяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 год. і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 год. відповідно.

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Вартість квитка становить: для дорослих – 54 грн, для дітей – 40 грн 49 коп. Проїзні документи на подорож святковим ретро-поїздом можна буде придбати в окремій касі приміського касового залу Головного вокзалу Львова.

Телефони для довідкової інформації: (032) 226-20-68, 226-15-94.

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Фото: Львівська залізниця