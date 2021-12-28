«Країна Мрій» запрошує святкувати Новий рік у Львові з гуртом Воплі Відоплясова

У неділю, 2 січня, на етнофестивалі «Зимова Країна Мрій» у Львові з ексклюзивним новорічним концертом виступатимуть гурти «Воплі Відоплясова» та «Пиріг Батіг». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як зазначають організатори, «Воплі Відоплясова» – рок-кумири, культовий гурт, відомий своєю творчістю не тільки в Україні, а й в усьому світі. Музика гурту та їх кліпи передають атмосферу цілих поколінь, а тепер вони готові яскраво продемонструвати атмосферу драйву, новорічного та рокерського запалу під час святкування на зимовому етнофестивалі «Країна Мрій».

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«Веселий настрій та гарне почуття гумору занурять Вас у справжню атмосферу новорічного свята. Гурт «Воплі Відоплясова» щиро вітає всіх українців зі святами і бажає здоров’я та гарного настрою протягом всього наступного року», – сказав Олег Скрипка.

Окрім «Воплі Відоплясова», на фестивалі виступатиме гурт «Пиріг Батіг» – музично-поетичний проєкт, на меті якого популяризувати мову Краю, за допомогою музичних, поетичних та пісенних форм. Творчість колективу – акуратна модернізація народного пісенного спадку; музичне трактування поезії взірців різних років, що дає змогу прослідкувати еволюцію мови з певного періоду.

Нагадаємо, етнофестиваль «Країна Мрій» – це не тільки музичний фестиваль, а й атмосфера традиційного українського Різдва. Гості фестивалю мають можливість відвідати багато майстер-класів, поринути у ярмаркове розмаїття автентичних виробів, вертепи, мистецькі майстерні, смачну етнічну кухню, дитячі активності, конкурси та подарунки від партнерів фестивалю.

Дуже популярною на фестивалі є фабрика іграшок. Відвідувачі захоплено спостерігають за процесом роботи склодува, дізнаються про нюанси роботи художника, беруть участь у розписі скляних заготовок, які виготовили на їхніх очах та забирають додому ексклюзивну авторську іграшку, у виготовленні якої брали безпосередню участь.

Додамо, що етнофестиваль «Зимова Країна Мрій» відбувається у Львові в Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22 і триватиме до 9 січня 2022 року. Вхід на територію фестивалю «Країна Мрій» вільний. Брама відчиняється о 15:00. Концертна програма стартує о 18:00. Квитки на концерти та повна програма тут.