ОСТАННІ НОВИНИ

«Країна Мрій» запрошує святкувати Новий рік у Львові з гуртом Воплі Відоплясова

Аліса Белей

|

У неділю, 2 січня, на етнофестивалі «Зимова Країна Мрій» у Львові з ексклюзивним новорічним концертом виступатимуть гурти «Воплі Відоплясова» та «Пиріг Батіг». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як зазначають організатори, «Воплі Відоплясова» – рок-кумири, культовий гурт, відомий своєю творчістю не тільки в Україні, а й в усьому світі. Музика гурту та їх кліпи передають атмосферу цілих поколінь, а тепер вони готові яскраво продемонструвати атмосферу драйву, новорічного та рокерського запалу під час святкування на зимовому  етнофестивалі «Країна Мрій».

Реклама партнерів

«Веселий настрій та гарне почуття гумору занурять Вас у справжню атмосферу новорічного свята. Гурт «Воплі Відоплясова» щиро вітає всіх українців зі святами і бажає здоров’я та гарного настрою протягом всього наступного року», – сказав Олег Скрипка.

Окрім «Воплі Відоплясова», на фестивалі виступатиме гурт «Пиріг Батіг» – музично-поетичний проєкт, на меті якого популяризувати мову Краю, за допомогою музичних, поетичних та пісенних форм. Творчість колективу – акуратна модернізація народного пісенного спадку; музичне трактування поезії взірців різних років, що дає змогу прослідкувати еволюцію мови з певного періоду.

Нагадаємо, етнофестиваль «Країна Мрій» – це не тільки музичний фестиваль, а й атмосфера традиційного українського Різдва. Гості фестивалю мають можливість відвідати багато майстер-класів, поринути у ярмаркове розмаїття автентичних виробів, вертепи,  мистецькі майстерні, смачну етнічну кухню, дитячі активності, конкурси та подарунки від партнерів фестивалю.

Дуже популярною на фестивалі є фабрика іграшок. Відвідувачі захоплено спостерігають за процесом роботи склодува, дізнаються про нюанси роботи художника, беруть участь у розписі скляних заготовок, які виготовили на їхніх очах та забирають додому ексклюзивну авторську іграшку, у виготовленні якої брали безпосередню участь.

Додамо, що етнофестиваль «Зимова Країна Мрій» відбувається у Львові в Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22 і триватиме до 9 січня 2022 року. Вхід на територію фестивалю «Країна Мрій» вільний. Брама відчиняється о 15:00. Концертна програма стартує о 18:00. Квитки на концерти та повна програма тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: організатори

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів