Хор ім. Верьовки запрошує на Великі різдвяні концерти у Львові

13 січня у театрі ім. Марії Заньковецької у Львові відбудуться два Великі різдвяні концерти Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки.

На святковому концерті українського народного хору імені Г. Верьовки на глядачів чекають різдвяні пісні, колядки, щедрівки, національний колорит, чудові номери.

Колектив народного хору ділиться на кілька відділень: у хоровій групі є 60 учасників, в оркестровій – 20 музикантів, а склад танцювальної групи – 32 особи. Усі учасники хору – справжні професіонали, майстерно володіють спільним репертуаром та неймовірно передають вокально-музичну та танцювально-народну культуру і самобутність різних куточків України.

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Хор Верьовки – небачене видовище: глядачі часто не можуть вибрати, що сподобалось більше – бездоганний хор, дивовижні танці, віртуозний оркестр чи пречудові костюми. Це не спектакль, а магія, яку артисти творять через нечувані звуки, небачені рухи і неземні кольорові гами.

Концерти відбудуться 13 січня о 17:00 та о 19:30 год. з дотриманням усіх карантинних норм відповідно до постанови МОЗ.

Квитки можна придбати за посиланням та в касі театру.

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