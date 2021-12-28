Біля Великої Горожанки перекинувся автобус нелегального перевізника: двоє людей постраждали

У вівторок, 28 грудня, на трасі Львів-Пустомити-Меденичі неподалік села Велика Горожанка сталася ДТП за участі автобуса. В аварії постраждали водій та пасажирка. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Відомо, що біля села Велика Горожанка з траси злетів пасажирський автобус та перекинувся. У результаті ДТП в лікарню доставили водія та пасажирку автобуса. Наразі їх діагнози уточнюються.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Водночас у Львівській ОДА уточнили, що аварія сталася за участю нелегального перевізника «ЕКСПРЕС-ТАКСІ-2020», що надавав послуги із перевезення пасажирів за напрямом Львів-Пустомити-Дрогобич.

«Варто відзначити, що нелегальні пасажирські перевезення – це в першу чергу відсутність безпеки проїзду, на таких перевезеннях пасажири не є застрахованими, водії не проходить медичного огляду, а транспортний засіб не проходить огляд механіка на справність, що суттєво впливає на безпеку проїзду», – зазначив керівник управління транспорту та зв’язку Львівської ЛОДА Степан Рудницький.

Відтак мешканців області просять не користуватись нелегальними транспортними перевезеннями.

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Фото: управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА