Троє людей загинули під час пожежі в житловому будинку у Львові

У понеділок, 27 грудня, у Львові в житловому будинку на вулиці Сигнівка сталася пожежа, під час якої загинуло троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вулиці Сигнівка. Інформація про випадок до рятувальників надійшла о 21:33 год.

Вже о 22:03 год. надзвичайними ліквідували пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

Реклама партнерів

В одній з квартир рятувальники виявили тіла трьох людей. Наразі інформація про загиблих встановлюється.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ДСНС