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Львів'ян кличуть у Центр Довженка послухати «Різдвяний гомін»

Вероніка Рой

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У вівторок, 28 грудня, у Центрі Довженка відбудеться концерт Львівського муніципального хору «Гомін» з новою програмою «Різдвяний Гомін». Про це Львівському порталу повідомили у організатори заходу.

Львівський муніципальний хор «Гомін» виконав саундтрек до серіалу «Чорнобиль». Особливістю колективу є його творчий склад – 25 молодих харизматичних хлопців-виконавців, які реалізовують свій потенціал через популяризацію української пісні.

Хор отримав визнання в Україні та за її межами, зокрема в Польщі, Словаччині, Іспанії та Литві. У репертуарі колективу велика кількість творів світової та української класики, сучасна хорова музика, шлягери та пісні старого Львова.

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Місією Львівського муніципального хору «Гомін» є популяризація хорової та музичної культури України. Художній керівник і диригент – Руслан Ляшенко, хормейстер – Максим Шпинда, концетмейстер Володимир Пінчак.

Також під час концерту завітають і  спеціальні гості – чоловічий вокальний октет, вокалістки Наталія Степаняк, Люсьєна Винокурова та інші.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

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Фото: організатори

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