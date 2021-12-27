Яких лікарів найчастіше відвідували українці у 2021 році

Протягом 2021 року українці найчастіше ходили до невролога, хірурга, офтальмолога та ЛОРа. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.
Так, упродовж року сімейні лікарі в Україні виписали своїм пацієнтам більше 16,6 мільйона електронних направлень до вузькопрофільних спеціалістів. Всі ці скерування українці погасили.
Найчастіше з е-направленнями пацієнти звертались до таких лікарів:
- неврологи – 1,89 мільйона е-направлень;
- хірурги – 1,48 мільйона е-направлень;
- офтальмологи – 1,48 мільйона е-направлень;
- ЛОРи – 1,46 мільйона е-направлень;
- травматологи – 1,11 мільйона е-направлень.
Зазначимо, що з електронним направленням пацієнт може звернутися до лікаря незалежно від свого місця проживання чи реєстрації або району чи міста, де працює лікар, який виписав скерування.
Водночас є й деякі лікарі, до яких можна звертатися напряму без електронного направлення. Йдеться про гінеколога, зокрема дитячого, психіатра, нарколога, стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей), фтизіатра, а також до лікаря, під наглядом якого перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Нагадаємо, у 2022 році в Україні розширять перелік безоплатних медичних послуг, а також збільшать фінансування за окремими напрямками. До прикладу, держава збільшить виплати лікарням за пологи, лікування інфарктів та інсультів, онкологічних захворювань. Детальніше читайте за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба