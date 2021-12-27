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Яких лікарів найчастіше відвідували українці у 2021 році

Наталя Дуляба

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Протягом 2021 року українці найчастіше ходили до невролога, хірурга, офтальмолога та ЛОРа. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Так, упродовж року сімейні лікарі в Україні виписали своїм пацієнтам більше 16,6 мільйона електронних направлень до вузькопрофільних спеціалістів. Всі ці скерування українці погасили.

Найчастіше з е-направленнями пацієнти звертались до таких лікарів:

  1. неврологи – 1,89 мільйона е-направлень;
  2. хірурги – 1,48 мільйона е-направлень;
  3. офтальмологи – 1,48 мільйона е-направлень;
  4. ЛОРи – 1,46 мільйона е-направлень;
  5. травматологи – 1,11 мільйона е-направлень.

Зазначимо, що з електронним направленням пацієнт може звернутися до лікаря незалежно від свого місця проживання чи реєстрації або району чи міста, де працює лікар, який виписав скерування.

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Водночас є й деякі лікарі, до яких можна звертатися напряму без електронного направлення. Йдеться про гінеколога, зокрема дитячого, психіатра, нарколога, стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей), фтизіатра, а також до лікаря, під наглядом якого перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні розширять перелік безоплатних медичних послуг, а також збільшать фінансування за окремими напрямками. До прикладу, держава збільшить виплати лікарням за пологи, лікування інфарктів та інсультів, онкологічних захворювань. Детальніше читайте за цим посиланням.

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