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Через перекинуту вантажівку біля Сколе ускладнений рух транспорту

Вероніка Рой

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Патрульні попереджають, що трасі Київ-Чоп біля міста Сколе ускладнений рух транспорту через вантажівку, яка перекинулася ще 25 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, між населеними пунктами селами Коростів та Козьова ще 25 грудня вантажівка VOLVO злетіла у кювет. Наразі фуру за допомогою спеціальної техніки намагаються підняти.

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Через це, за інформацією патрульною поліції, між селами Коростів та Козьова – часткове перекриття руху. На місці події працюють патрульні, які регулюють рух транспорту.

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Фото: патрульна поліція

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