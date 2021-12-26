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Львів'ян закликають повідомляти про бездомних, які можуть постраждати від холоду

Аліса Белей

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На час холодів, потребуючі можуть зігрітись та поїсти у пунктах обігріву, які діють у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в міському управлінні соціального захисту, у Центрі обліку та нічного перебування на вул. Кирилівській, 3а, пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 до 20:00, а з 20:00 до 09:00 для бездомних осіб діє відділення нічного перебування.

А пункт обігріву у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 діє в робочі дні з 09:00 до 18:00 й за умови значного зниження температури повітря – нижче мінус 10 градусів.

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Львів’ян закликають бути небайдужими та допомагати безхатченкам, а також повідомляти про факти та місця їхнього перебування, якщо вони потребують допомоги, за тел.: 15-80, 233-14-79.

«Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні люди можуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати одяг. Працівники, які чергують у пункті обігріву, взаємодіють з екстреними службами міста», – зазначив керівник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Зауважимо, працівники Центру обліку інформують усіх бездомних осіб, які звертаються в установу, про пункти обігріву. Також про роботу Центру інформують під час соціального патрулювання.

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Фото: з мережі Інтернет

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