Синоптики застерігають про густий туман та ожеледицю на Львівщині

У понеділок, 27 грудня, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові та області на дорогах буде ожеледиця. Ввечері 26 грудня, вночі та вранці 27 грудня місцями туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Температура повітря вночі становитиме від -11 до -13 градусів морозу, вдень буде також – від -2 градусів до -4 градусів. Хмарно та вдень падатиме невеликий сніг. Вітер південно-східний 3 – 8 м/с.
Головні правила безпеки при ожеледиці:
- Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися;
- Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні;
- Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння – падати буде не так високо і не так боляче;
- Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль;
- Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується;
- Не взувайтесь у чоботи на високих підборах: ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою.
Навіть якщо не одразу, а через деякий час після падіння почала боліти голова з’явилася нудота чи біль у суглобах − терміново зверніться до лікаря.
Зауважимо, на час холодів у місті для безхатченків та потребуючих людей діють пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а та на вул. Личаківській, 56.
Тож усіх просять бути небайдужими і допомагати безхатченкам, а також повідомляти про факти та місця їхнього перебування, якщо вони потребують допомоги, за тел.: 15-80, 233-14-79.
Також в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.
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Фото – з мережі Інтернет
Аліса Белей