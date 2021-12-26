Окупанти в Різдво обстріляли село в Донецькій області

За минулу добу, 25 грудня, бойовики один раз обстріляли позиції українських військових на Донбас. В результаті обстрілу наші бійці не постраждали. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У напрямку Травневого в Донецькій області ворог вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Станом на 11:00 26 грудня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню у напрямку Південного. Бойовики стріляли з автоматичних та протитанкових гранатометів. Українські воїни не постраждали в результаті обстрілу.

Також зазначається, що наші бійці контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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