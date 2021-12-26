На залізничному вокзалі Львова загорівся вагон із пасажирами

У неділю вночі, 26 грудня, на залізничному вокзалі Львова, що на площі Двірцевій, 1 загорівся вагон із пасажирами. Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Так, близько 03:45 загорівся вагон № 7 пасажирського поїзда № 81 сполученням «Київ – Ужгород», який прибув на Головний залізничний вокзал Львова.

Пасажирів з вагона евакуювали, а сам вагон відчепили та перемістили на запасну колію, де гасили пожежу.

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Внаслідок займання ніхто не постраждав. Пожежу ліквідовано о 05:03 год. Пасажирів пересадили в інший вагон, а поїзд продовжив рух із запізненням на 19 хвилин.

Обставини події та сума збитків уточняється.