В Україні вдруге стартував проєкт «Дивовижна поштівка»: як надіслати

На новорічно-різдвяні свята львів’яни та всі українці знову матимуть змогу надіслати одне одному незвичайні привітання. У мережі Інтернет удруге стартував проєкт «Дивовижна поштівка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Щоб створити листівку, вам потрібно лише зайти на сайт і вибрати одну із картин, над якою чарували найкращі українські художники та художниці. І вже за секунду привітання «оживе» у смартфоні друга чи родича.

Гасло проєкту – «Листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців – одне з одним».

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Малюнки для поштівок, як і торік, створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це «Різдвяний ярмарок», «Тигристий Новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Усі листівки анімовані.

На поштівках зображені новорічні й різдвяні традиції українського народу. Тож організатори пропонують пізнавати Україну через її могутні символи, через усе те, що робить українців самобутніми.