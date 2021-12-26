На Львівщині у сніговому полоні опинився автобус із 31 дитиною

У суботу, 25 грудня, рятувальники відбуксирували два автобуси, які застрягли у снігу. В одному з них їхала 31 дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 16:20 на трасі Корчин – Дубина поблизу с. Корчин Стрийського району через снігопад застряг автобус нерегулярних перевезень «МАН», водій якого не зміг самостійно виїхати.

В автобусі перебувало 37 людей, з них 31 дитина. Рятувальники розчистили сніг під колісьми автобуса та витягнули його зі снігового полону. Завдяки рятувальникам ніхто не постраждав, а автобус продовжив рух за своїм маршрутом.

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Цього ж дня о 16:40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Урич Стрийського району, через замети, застряг та потребує допомоги у вивільненні від снігу, туристичний автобус SETRA 417.

В автобусі перебували 29 пасажирів, з них троє дітей та двоє водіїв. Пожежники спільно з рятувальниками за допомогою буксирувального троса витягнули автобус зі снігу. Ніхто не постраждав, а автобус продовжив рух за наміченим курсом.

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Фото: ДСНС