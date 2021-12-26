Львівські митники спіймали українців, які поверталися додому з марихуаною

24 грудня в пункті пропуску «Краківець» прикордонники спільно з митниками виявили двох пасажирів рейсових автобусів, які поверталися з-за кордону взявши з собою марихуану. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

В першому випадку правоохоронці виявили 26-річного українця, чоловік привернув до себе увагу «веселою» поведінкою. Згодом у нагрудній кишені його куртки прикордонники виявили пачку з під цигарок, а в ній два згортки з марихуаною.

В іншому випадку у 32-річного українця «винюхала» наркотики службова собака прикордонників. Цей пасажир заховав згорток з наркотичною речовиною також у пачку з цигарками та поклав її у сумку для документів.

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За цими фактами до поліції направлені повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень за ст. 309 (за незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.