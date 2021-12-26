ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські митники спіймали українців, які поверталися додому з марихуаною

Аліса Белей

|

24 грудня в пункті пропуску «Краківець» прикордонники спільно з митниками виявили двох пасажирів рейсових автобусів, які поверталися з-за кордону взявши з собою марихуану. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

В першому випадку правоохоронці виявили 26-річного українця, чоловік привернув до себе увагу «веселою» поведінкою. Згодом у нагрудній кишені його куртки прикордонники виявили пачку з під цигарок, а в ній два згортки з марихуаною.

В іншому випадку у 32-річного українця «винюхала» наркотики службова собака прикордонників. Цей пасажир заховав згорток з наркотичною речовиною також у пачку з цигарками та поклав її у сумку для документів.

Реклама партнерів

За цими фактами до поліції направлені повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень за ст. 309 (за незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів