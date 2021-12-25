Посеред вулиці у Львові раптово померла людина

У суботу, 25 грудня, у Львові посеред вулиці на Сихові раптово помер львів’янин. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.
За словами Світлани Добровольської, трагічний випадок трапився в Сихівському районі Львова.
«Чоловік раптово впав та помер. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Встановлено його особу. Це 67-річний львів’янин», – розповіла Світлана Добровольська.
Наразі призначено експертизу. Правоохоронці з’ясовують причину смерті львів’янина.
Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: Варта1
Аліса Белей