Посеред вулиці у Львові раптово померла людина

У суботу, 25 грудня, у Львові посеред вулиці на Сихові раптово помер львів’янин. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За словами Світлани Добровольської, трагічний випадок трапився в Сихівському районі Львова.

«Чоловік раптово впав та помер. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Встановлено його особу. Це 67-річний львів’янин», – розповіла Світлана Добровольська.

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Наразі призначено експертизу. Правоохоронці з’ясовують причину смерті львів’янина.

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Фото: Варта1