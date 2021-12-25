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Поблизу Буська у ДТП з вантажівкою постраждали четверо людей

Аліса Белей

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ДТП сталася у п’ятницю, 24 грудня, близько 7:50 на трасі Київ – Чоп біля Буська. У наслідок зіткнення вантажівки та легковика – постраждали четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «Івеко Страліс» з напівпричепом, 54-річний мешканець Закарпатської області, виконуючи поворот ліворуч в напрямку місто Берестечко, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю «ВАЗ-21150» під керуванням 29-річного жителя Золочівського району, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Внаслідок ДТП водій та три пасажири «ВАЗу» – 45-річна жінка та чоловіки віком 27 і 39 років, усі мешканці Золочівського району – отримали тілесні ушкодження. З травмами різної важкості усіх госпіталізовано до медзакладів.

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За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 286 (за порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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