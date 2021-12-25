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Під час пожежі на Львівщині чоловік отримав важкі опіки

Аліса Белей

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У суботу, 25 грудня, у місті Турка, що на Львівщині трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку, під час якої опіки отримав 65-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталася о 00:40 год. в одній з квартир дерев’яного одноповерхового житлового будинку у місті Турка на вулиці Івана Франка, 42 Самбірського району.

Як з’ясували рятувальники на місці пожежі, до їх прибуття, сусіди зайшли в задимлений будинок та винесли з нього чоловіка.

Потерпілим виявився 65-річни власник будинку. Медики діагностували у чоловіка опіки II ступеня. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Турківську центральну районну лікарню.

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О 01:21 вогнеборці локалізували пожежу, та о 01:48 ліквідували. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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