Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на повідомлення пресслужби Патріарха.
Зазначається, що 81-річний патріарх Варфоломій був повністю вакцинований, має легкі симптоми і загалом почувається добре.
«Його Святість, який повністю вакцинований, наразі має легкі симптоми, але його загальний стан хороший. Вселенський патріарх дякує всім, хто цікавиться його станом здоров’я, і ще раз закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів і спеціалістів, а також тих, хто ще не вакцинований, робити це на благо собі і суспільству в цілому», – йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, цьогоріч у березні Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.
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Фото: пресслужба патріарха Варфоломія
Аліса Белей