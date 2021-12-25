Окупанти поранили українського військового

У п’ятницю, 24 грудня, окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати «тишу» і поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби бойовики п’ять разів порушували режим припинення вогню та обстрілювали позиції українських військових поблизу Новозванівки, Мар’їнки, Катеринівки та Новолуганського. При цьому вони застосували гранатомети різних систем, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Його негайно забрали до шпиталю. Стан здоров’я військового – середньої тяжкості.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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Станом на 07:00 ранку суботи, 25 грудня, на Донбасі тихо.

У штабі ООС додають, що військо контролює ситуацію на Донбасі та продовжує стримувати збройну агресію Російської Федерації.

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