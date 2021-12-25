На Золочівщині водій виїхав на зустрічну та насмерть збив пішохода

На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська на пішохода наїхав автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу руху. Потерпіла померла на місці ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у п’ятницю вранці, 24 грудня, орієнтовно о 08:24 год. на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Тут в селі Куровичі 47-річний водій автомобіля «Фольксваген» під час руху по трасі, виїхав на зустрічну смугу та збив пішохода.

Постраждалою виявилася 79-річна місцева мешканка. Від отриманих трав жінка загинула на місці події.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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