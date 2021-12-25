На Львівщині прогнозують нічні заморозки до -13° та ожеледицю

У неділю, 26 грудня, на дорогах міста очікується ожеледиця, а також вночі та в першій половині дня туман, видимістю 200-500 м. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від -11 до -13 градусів морозу. Вдень також буде холодно, стовпчик термометра сягне максимальної позначки -5°C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Також синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, вдень – без опадів. Туман та ожеледиця.

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