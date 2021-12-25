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На Львівщині хочуть висадити майже 550 га лісу

Аліса Белей

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У межах Програми розвитку лісового господарства Львівської області на Львівщині хочуть висадили нових дерев на площі 549 га до 2026 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

У четвер, 23 грудня, Львівська обласна рада підтримала Програму розвитку лісового господарства Львівської області на 2022-2026 роки, скерувавши на її реалізацію в наступному році 2 млн грн.

За час дії Програми планують створити нових лісів на площі 549 га, відновити ліси на площі 9,9 тис. га, провести рубки формування та оздоровлення лісів на площі 55,9 тис. га.

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Також заготовити 2,3 млн куб. м деревини для народного господарства, збудувати 20 тис. км протипожежних розривів, провести лісозахисні заходи на площі 2,5 млн га, здійснювати безперервне лісовпорядкування на площі 2,5 млн га та збудувати 370 лісових доріг.

Кошти, отримані з обласного бюджету в межах Програми, будуть скеровані на вирощення садивного матеріалу із закритою кореневою системою і з подальшим його використанням для створення лісових культур і нових лісів.

Додамо, що один із розділів програми присвячений протипожежному захисту лісів, який передбачає, зокрема, придбання спецтехніки та інженерні заходи захисту лісового фонду.

Загалом ідеологічна частина Програми розвитку лісового господарства Львівської області базується на сучасних світових підходах до розвитку лісового господарства.

Програму напрацьовано Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства із залученням всіх лісокористувачів області.

Фінансування Програми здійснюватиметься коштом обласного бюджету, місцевих бюджетів, державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Попередня Обласна цільова програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки завершує свою дію.

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Фото: agropolit

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